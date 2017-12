Con Calleja de Champions

Once jornadas ligueras han pasado desde que el joven técnico madrileño tomara el timón del submarino en la séptima jornada del campeonato nacional de liga y donde el equipo castellonense ha sumado 20 puntos. En la competición de regularidad Calleja ha dirigido a los amarillos con el balance de cinco victorias ( ante Eibar, Girona, Las Palmas, Málaga y Valencia), tres derrotas (ante Sevilla Leganés y Barcelona) y los empates en las difíciles canchas del Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. Durante este periodo tan solo el líder Barcelona (27), Valencia (22) y Atlético (22) han sumado más puntos que el Villarreal. Los amarillos suman los mismos 20 puntos que el Real Madrid, si bien es cierto que el equipos entrando por Zidane tiene un partido pendiente. Supera así los 18 logrados por Eibar y Girona o los 16 del Sevilla.

De lo que no cabe duda es de que para Calleja el 2017 pasará a la historia como un año para enmarcar: “Ha sido un año inolvidable, que siempre quedará marcado en mi memoria y mi corazón. Ojalá sea el primero de muchos más y que sirvan para ir mejorando siempre. Ahora hace un año estaba en el juvenil y de ahí pasé al filial de segunda B. He pasado por diversas categorías y me ha ido muy bien, pero mi idea es la de ir siempre superándome”. Al margen de los buenos números en liga, Calleja ha logrado clasificar al equipo amarillo como primero de su grupo en Europa League, (algo que no pudieron lograr ni Marcelino ni Escribá, sus dos antecesores en el cargo) y superar la primera ronda copera. En total , con Calleja, el Villarreal ha disputado 18 partidos oficiales, que se reparten en 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas.