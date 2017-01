Bruno no se olvida

Aquel 5 de mayo del 2012 se disputaba la penúltima jornada liguera y los amarillos cayeron derrotados en Mestalla gracias a un gol de Jonas en tiempo de descuento. Una jornada después los castellonenses firmarían su sentencia par acabar descendiendo a segunda, pero en Villarreal dolieron tanto como lo puntos en juego, los cánticos de Mestalla deseándoles el descenso y la forma en como se celebró aquella victoria por parte de los futbolistas rivales. Casio cinco años después y cuestionado por aquello, uno de los supervivientes de aquel Villarreal, el capitán amarillo Bruno Soriano, dejó claro que no lo ha olvidado: “Bueno…uno se acuerda de todo lo que ha pasado años atrás, de todos los partidos que he jugado con el Villarreal. Seguramente cuando me retire me acordaré de todos los que me faltarán por jugar. Pero por supuesto que me acuerdo de todo lo que ha pasado con mi equipo.

la pasada temporada el capitán amarillo fue el gran protagonista del derby ala notar de lanzamiento directo el gol de la victoria amarilla: “Ojalá se repitiera el partido de la pasada temporada, lo firmaría ahora mismo. Seguro que será un partido complicado ante un rival muy competitivo, pero en casa nos sentimos muy fuertes”. Además se refirió al momento del Valencia: “No se como lo vivirán ellos, pero para nosotros estar abajo no fue un momento fácil y todo se complicaba más a la hora de afrontar los partidos. No es lo que harán ni como lo afrontarán , solo se que nosotros iremos a tope. No miramos mas que a nosotros mismos porque somos un equipo fuerte de la liga y jugamos en casa. Es un “derby" y ya sabemos lo que es . Esperemos que la gente esté a tope con nosotros porque es fundamental en estos partidos que se respire ese ambiente. Nosotros estamos trabajando a tope