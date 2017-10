Bruixola: "El Castellón está más vivo que nunca"

El dirigente albinegro explicó que el club ha pasado en poco tiempo de estar al borde de la disolución a generar una ilusión que no se veía desde hace tiempo. “Cuando llegamos al club, no se pagaba a nadie, no había césped, no había nada. Nosotros hemos hecho planes de pago con mucha gente, hemos encontrado también mucha comprensión. Nos hemos entendido con el 90% de los jugadores, con otros no. Tenemos protocolos de actuación muy similares a los clubes de Primera División”, explicó. "Nos encontramos muchas dificultades en el día a día, pero las vamos solventando. Ahora mismo estamos más vivos que nunca y, sobre todo, más que en otros años en los que yo he sido consciente de cómo estaba la entidad, continuó.

Respecto a la deuda contraída con la Agencia Tributaria, el director general del Castellón aseguró que no hay una fecha límite para saldarla. "No hay unos plazos. Lo que hay que hacer es seguir trabajando y de esta manera será todo mucho más sencillo. Ellos ven que el club está vivo, que genera ingresos y que está encima de los problemas y no los aparta", declaró.

Bruixola también aseguró que David Cruz no regresará al frente de la entidad. "No me lo planteo", señaló.