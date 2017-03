Borré se reivindica en el Villarreal

Llegó al Villarreal sin hacer ruido y casi que por la puerta de atrás. Faltaban pocos días para comenzar la liga y el submarino se quedaba cojo en su delantera con las lesiones de Bakambú y Soldado,sus dos grandes baluartes ofensivos del anterior temporada. Para sorpresa de muchos y mientras las apuestas apuntaban a nombres consagradas, El Villarreal apostó por la cesión de un joven colombiano recién llegado al Atlético de Madrid y sin sitio esta temporada en el cuadro colchonero. Pese a que su integración no ha sido fácil Rafael Santos Borré ha explotado a tiempo de aportar cosas importantes al club de La Plana. Y eso son goles.

El pasado miércoles en el Sadar, el ex ariete del Deportivo Cali vivió su mejor noche en Europa . El barranquillero saltaba al terreno de juego en sustitución de Roberto Soldado en el minuto 68 de partido y con el encuentro todavía abierto con ventaja para los amarillos al ir venciendo por un tanto a dos. En tan solo cuatro minutos, los que van del 74 al 78, el delantero cafetero definiría de forma magistral dos contragolpes para sentenciar la victoria amarilla: “Acabé muy contento con el gol y la victoria. El técnico me dijo que ellos iban a adelantar las líneas para buscar el empate y que había que aprovechar la velocidad. Por suerte lo pude hacer y colaborar con mi equipo”. Un gol que llega una semana después de su buen partido en el Olímpico romano donde cuajó su mejor actuación como amarillo y anotó el gol de la victoria en un encuentro donde se fabricó muchas ocasiones claras.

Lo cierto es que en el Villarreal siempre han confiado en un futbolista al que ya se seguía desde hace un par de años. En su momento el delantero fue objeto de deseo del ex director deportivo Antonio Cordón, quien incluso trató de cerra un fichaje que se hizo imposible ante el interés del Atlético de Madrid . El futbolista reconoce que su juventud ha complicado su adaptación al fútbol español, aunque considera que ha superado ya dicho periodo: “Desde que llegué he insistido, tirado mucho a portería, pero en la primera vuelta no entrab,. Por fin he tenido acierto. He tratado de demostrar mi nivel y mi capacidad. Llegué y no conocía este fútbol ni esta liga , pero creo que ahora estoy en buen momento y me he desarrollado como jugador”.