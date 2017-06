Bonera: "Es un orgullo renovar con mi edad"

El defensor natural de Brescia aseguró sentirse orgulloso por seguir al más lato nivel a su edad: "Es un orgullo poder renovar con 36 años y seguir jugando a un nivel tan alto como es este club. Tenía oportunidad de salir a otros clubes pero solo tenía en la cabeza continuar. Si puedo seguir no solo un año más lo intentaré". Además valoró que la firma de su nuevo contrato se produjese justo el día de su cumpleaños: "Fue un regalo bonito celebrar el cumpleaños con la renovación. No me olvido que cuando no tenía equipo me llamó el Villarreal. Es bonito que los compañeros y el club me valoren como persona y eso me hace feliz"

Tras esta operación el Villarreal busca un nuevo central que supla la baja de Musacchio. En Italia han apuntado la posibilidad de que Murillo, colombiano del Inter, esté en la agenda amarilla