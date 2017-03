Berizzo, en la agenda amarilla

Según el canal público autonómico de televisión de Galicia, TVG, el Villarreal habría dado un paso al frente y ya habría realizado una oferta al preparador argentino en las últimas fechas, que rondaría los dos millones de euros por temporada. Una propuesta lo suficientemente importante como para que el “Toto” se plantease seriamente la opción amarilla en detrimento de la renovación ofrecida por el cuadro celeste.

Eso sí, en Vigo siguen siendo optimistas respecto a la posible continuidad de quien ha sido su técnico las dos últimas temporadas tal y como aseguró el director deportivo Felipe Miñambres días atrás:”Queremos que se quede, creo que él está también con esa intención y se trata de ponernos de acuerdo en determinados puntos para ir juntos en un nuevo camino. Por las reuniones que he tenido con él, soy optimista”.

El Villarreal no sería el único equipo interesado, toda vez que algunos conjuntos ingleses seguirían de cerca el trabajo de Berizzo en el Celta.

En el Villarreal no se pronuncian sobre la posible continuidad del actual técnico y remiten al final de temporada para dar a conocer su decisión. El propio Fernando Roig eludía el tema días atrás.

Por parte de su actual entrenador, Fran Escribá, ya se ha dejado claro que se respeta la situación del club y que no va a trabajar pensando en su continuidad al final de temporada: “No pienso en eso ahora. Prefiero que el equipo quede más arriba en la tabla y no seguir que estar algunos puestos más abajo aunque me asegurasen continuar “, comentaba en su última comparecencia pública. Un buen final de temporada le daría muchas opciones de seguir, pero no es menos cierto que si el Villarreal piensa en otras alternativas no puede esperar hasta el final de temporada si no quiere que éstas, como podría ser el caso del propio Berizzo, se escapen definitivamente.