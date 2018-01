Bakambu se despide del Villarreal

"Ya me he despedido, estoy esperando que se solucione todo definitivamente entre clubes y ya está. Se me hace un poco raro , pero hace tiempo que tengo esta oferta y son oportunidades que da la vida y que cuando llegan hay que aprovecharlas . Me va a cambiar la vida, los se, pero no se toma esta decisión de un día para otro, llevo tiempo pensándolo y hablándolo con la familia . Creo que para mi es lo mejor", aseguró el jugador.

El futbolista afirmó haber vivido grandes temporadas en el club amarillo : "Han sido dos años muy buenos en este club y doy las gracias a todos . A mis compañeros sobre todo. Estoy un poco triste porque es mitad de la temporada y no es el mejor momento, pero es así. La gente me quiere mucho y yo quiero mucho a la afición de este club: me despediré con vídeos. He hablado con Bacca. Jugar con Bacca ha sido muy bueno. Con él, con Soldado, con Sansone…con todos los delanteros que he coincidido. No se si tendré potra oportunidad de jugar con futbolistas así".