Bacca ya es amarillo

Bacca, tras pasar la revisión médica pertinente y firmar su contrato en la ciudad deportiva, participó junto al resto de la plantilla de la tradicional ofrenda a los patrones de la ciudad . El futbolista será presentado en la tarde del jueves a partir de las 20h en el miniestadi de la ciudad deportiva en un acto abierto a todos los aficionados amarillos. El presidente del club, Fernando Roig, se mostró muy satisfecho con la llegada del colombiano: "Hemos hecho una buena plantilla y estamos contentos. Hay que ir paso a paso. No era fácil sustituir a Soldado pero llega un gran fichaje que llega con mucha ilusión y ganas"

El mandatario amarillo espera "goles" de su nuevo refuerzo: "Con goles se ganan los partidos y eso es lo que esperamos de él". De la misma forma no espera más movimientos en el mercado: "Espero que no haya más cambios en la plantilla. Como club tenemos que reaccionar como hemos hecho tras la marcha de Soldado. Espero que no pase nada . Hemos invertido mucho otra vez este año con muchos jugadores jóvenes con gran proyección como es el caso de Ünal"