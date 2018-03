Asenjo se ve en Europa

La victoria que su equipo consiguió el pasado fin de semana ante el Atlético de Madrid ha cargado de moral a la plantilla amarilla. Los castellonenses superaron el primero de los varios escollos de primer nivel que el calendario les tiene deparados hasta el final de temporada, toda vez que mejoraron su posición en la tabla al superar en la quinta posición al Sevilla: "Una victoria de prestigio por como se dio el partido ante un equipo al que es muy difícil ganar y más si se avanza en el marcador. Enfrente estaba uno de los mejores equipos de Europa, pero cuando estamos a tope y competitivos somos un gran equipo", afirma Asenjo. El cancerbero asegura que nunca ha perdido la fe en las posibilidades del equipo que entrena Javier Calleja pese a sumar tan solo una victoria en ocho partidos durante los últimos tiempos: "Yo no tenia duda de que este equipo enlazaría victorias. Es futbol y el resto de equipos también juega, pero nosotros hemos pasado una racha complicada con bajas y muchos partidos en febrero que nos pasaron factura. Pero hemos podido ahora hacer semanas largas de trabajo con el entrenador y hemos firmado dos grandes partidos. En Las Palmas hicimos un muy buen partido aunque la gente no le de el valor que merece y se quede solo con al victoria ante el Atlético, pero ganamos de forma holgada ante un equipo se está jugando la vida y eso no es fácil