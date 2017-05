El año más largo del Villarreal

Como en el caso de sus dos rivales directos (Athletic y Real Sociedad), el Villarreal desperdició este pasado domingo una ocasión de oro para sentenciar su pase a la Europa League sin agobios de última hora. El empate ante el Deportivo, uno más ante uno de los equipos de la zona baja de la tabla, condena a los castellonenses a buscar la victoria en cancha de su rival regional para no estar pendientes de sus rivales directos. Pese a no ser la situación ideal, el plantel espera no fallar en el momento culminante de la temporada: “Ganar en Mestalla nunca es fácil pero ya lo hemos hecho otras veces. Al final nos la tenemos que jugar en un campo complicado como en una final que queremos ganar y vamos a demostrarlo en esta próxima jornada”, asegura Manu Trigueros. Para el mediocentro talaverano, la motivación de los amarillos por conseguir su ambicioso objetivo debe ser superior a la que puedan mostrar los valencianistas: “Es un partido en el que sabemos que tenemos un rival complicado, que aunque no se juegue nada va a pelear y mucho. Nosotros llegamos muy motivados con ganas de certificar lo que no pudimos certificar en el partido del Deportivo. Mestalla es un campo que nos motiva”.

Curiosamente el partido se disputará bajo la atenta mirada de Marcelino Garcia Toral, nuevo técnico del Valencia. El asturiano fue involuntario protagonista con su destitución y el ruido que se generó alrededor de la misma en el inicio de temporada amarillo, y volverá a serlo en cierta forma en esta ocasión. De todas formas, es algo que en el plantel del Villarreal no condiciona en absoluto, como asegura el delantero Cedric Bakambú: “A mí me da igual que Marcelino esté o no viendo el partido. Eso no influye para nada. Nosotros vamos con la intención de lograr los tres puntos y todo lo que se diga sobre eso no nos afecta”, asegura.