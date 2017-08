Alvaro rechazó ofertas

"Es verdad que hubo equipos, hubo ofertas y al club le llegaron también y me lo hizo saber. Pero todos teníamos el pensamiento claro. Me he ganado el respeto del vestuario, que se me conozca gracias a un club como el Villarreal. He jugado y he estado muy a gusto, por lo que cuando han llegado estas opciones he tenido claro que quería continuar", aseguró. Y es que el Hamburgo, equipo alemán de la Bundesliga, pujó a principios de verano por el defensor cántabro y llegó a ofrecer más de 10 millones de euros al club por el futbolista.

El futbolista se refirió a la buena noticia que para el club de La Plana representa la recuperación de Denis Cheryshev: “Esta semana sirve para recuperar efectivos, como es el caso de Cheryshev, y para mejorar lo que debemos mejorar después de estas dos primeras jornadas, que no han sido buenas para nosotros. No hemos estado a la altura de la temporada pasada y creo que es el nivel que debe dar este equipo. Ahora tenemos un partido importantísimo en casa y nos tiene que servir para coger confianza para los partidos que vienen después, que son muchos. Con la capacidad que tiene este equipo, lo sacaremos adelante, y eso empieza contra el Betis la semana que viene"