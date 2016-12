Álvaro se consolida en el VIllarreal

El futbolista asegura sentirse satisfecho con sus primeros meses en el Madrigal. Pese a a hacer disputado tan solo cinco partidos de liga con el Villarreal, el defensa de Potes da por buena su primera etapa como amarillo: “Hago un balance muy bueno de esta mi primera media temporada en Villarreal. Llegué con la liga ya empezada y a un equipo con una pareja de centrales ya consolidada. Me siento importante dentro del equipo. Cuando he tenido que entrar me he sentido muy cómodo y a la altura de los compañeros que están jugando. Eso para mi es un paso importante”. Además, tras las lesión de Musacchio, Escribá ha apostado por Álvaro como titular y este no ha defraudado siendo protagonista en los últimos encuentros del año: “En estos últimos partidos, que eran muy importantes, hemos sacado buenos resultados y hemos jugado bien. Eso me da mucha confianza y hace que me sienta un jugador importante “, asegura.

Lo cierto es que el mes de diciembre ha servido para reforzar las expectativas y ambiciones amarillas y enderezar una temporada que se había complicado en los últimos tiempos. Clasificados en Europa y en la Copa, la cuarta posición liguera es un refrendo para la postura que el jugador tomó en septiembre de apostar por el Villarreal: “Que el equipo esté arriba refuerza la decisión que tome en su momento. Era el objetivo que tenía: Dar un paso adelante en mi carrera y competir con jugadores de un alto nivel. Ya no solo por los que están jugando en mi posición como centrales sino los que cada semana pelean por hacerse un hueco en el equipo. Eso me hace sentirme motivado y hacer que pueda luchar por objetivos por los que sentirme orgulloso como futbolista”.

De lo que no cabe duda es de que el año que está a punto de acabar no será uno más para Álvaro González tras su llegada al conjunto castellonense. Bien centrados ya los objetivos por lo que luchar , el defensa espera que el próximo año sirva para concretar todo el esfuerzo en forma de éxitos: “El 2016 ha sido un año muy importante para mi, y por eso le pido al año que viene seguir creciendo en mi carrera. Viene un mes muy duro en enero por lo que estar unos días en casa con la familia nos va a cargar a todos las pilas.”