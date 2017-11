El primer encuentro que los amarillos disputen seria el próximo fin de semana en San Mamés. Pese a que los vasos no pasan por su mejor momento, “la catedral” suele ser un escenario poco propicio en las últimas temporadas para los de La Plana que deberán mostrar su mejor versión para superar al cuadro vasco y seguir en la pelea europea . Tres días después le espera un viaje de casi 14 mil kilómetros entre ida y vuelta para medirse al Astaná en Kazajistan el jueves 23 con la intención de conseguir un buen resultado para sentenciar su pase a las eliminatorias europeas . Sin tiempo para el descanso y con una monumental paliza en el cuerpo, el domingo 26 los amarillos se enfrentarán al Sevilla en el Estadio del Cerámica en otro encuentro clave ante un rival directo:”Son partidos bonitos, que todo el mundo quiere jugar y donde tendremos que demostrar que el Villarreal es un equipo que de verdad quiere estar ahí con los mejores”, asegura el castellonense Pablo Fornals.

Pero tras una primera semana de órdago,el calendario no aflojará el ritmo para el “submarino”. En tan solo tres días se medirán a la Ponferradina en Copa y viajarán a Leganés para medirse uno de los equipos revelación del campeonato. La derrota en la ida copera no permitirá a Calleja excesivas alegrías a la hora de dar descanso a una parte importante del plantel si no quiere sustos de última hora. Semana similar la que afrontarán días después donde en jueves recibirán al Maccabi de Tel-Aviv antes de, esos mismo domingo, hacer lo propio con el actual líder, el Barcelona. El viaje a Vigo para medirse al celta en la decimosexta jornada y a Mestalla para cerrar el año en cancha del Valencia de Marcelino pondrán el colofón a un tremendo final de año. Para el ítalo germano Sansone, es la hora de que los castellonenses muestren su mejor versión “Hemos jugado ya en el Wanda y hemos dado la cara . Ahora viene partidos que hacen que estemos a tope de motivación , y lo mejor es que llegamos todos bien”