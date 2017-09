La comissió tènica mixta decidix ubicar l´estació intermodal al Port de Castelló

El alcalde de Vila-real José Benlloch, durant la reunió de la comissió mixta per la intermodal. / ONDACERO.ES/GVA.ES

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha volgut agrair la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i el Ministeri de Foment que, “després d'anys d'inactivitat i incompliments del protocol”, s'ha convocat finalment la comissió tècnica mixta en la qual els representants d'ambdues institucions han decidit la ubicació de la futura estació intermodal de mercaderies al Port de Castelló.

Benlloch ha acudit a la reunió junt amb el regidor de Territori, Emilio M. Obiol, qui han felicitat a l'Ajuntament de Castelló i PortCastelló per la decisió, destacant la importància per a la indústria provincial d'una infraestructura fonamental per al desenvolupament, el futur i la competitivitat de les empreses castellonenques.

No obstant, el primer edil també ha anunciat la intenció del consistori de “seguir defensant els interessos de la ciutat per damunt de tot, defensant el projecte i les fortaleses i avantatges que suposaria la ubicació de la i ntermodal a Vila-real” apunta Benlloch.