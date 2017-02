“Chery” acepta el reto.

El extremo ruso esperaba como agua de mayo el momento de volver a pisar una cancha en partido oficial. Tras lesionarse el pasado mes de octubre en el Salto del Caballo de Toledo en un partido de Copa, el pasado domingo reapareció en el Sanchez Pizjuán ante el Sevilla: “Regresé en un sintió especial para mí como el Pizjuán, y lo hice sin miedo, con ganas de aportar cosas al equipo. Espero que esta sea la buena, las cosas vienen como vienen y hay que afrontarlas con la mayor carga de positividad que tenga uno . Yo trabajo con humildad y ganas y creo que le premio llegará. Quiero dejarlo todo atrás porque el club tiene mucha confianza en mi y me lo ha demostrado.”

El futbolista vuelve a estar disponible en un momento clave de la temporada. Los amarillos agarrotan un durísimo calendario en las próximas semanas con partidos ante Real Sociedad o Real Madrid en Liga, así como el doble duelo europeo ante la potente Roma: “Ahora vienen unas semanas muy importantes, que pueden marcar la temporada un poco. El domingo ya nos toca un partido exigente pero estamos entrenando muy bien y vamos a dar la cara. No hay que pensar más allá del Málaga y es lo que nos pide Escribá. No tenemos que confundirnos”, asegura. De la misma es consciente de que su regreso, así como el de Bakambu o próximamente el de Roberto Soldado,ha levantado grandes expectativas entre la hinchada amarilla: “Ojalá el regreso de varios compañeros sirva para aportar. Se ha hecho una primera vuelta buena pero está todo muy comprimido. Acepto las expectativas que he generado y la responsabilidad que ello conlleva. La gente tiene mucha ilusión puesta en mi y eso me gusta. Yo estoy poniendo todo de mi parte para estar lo antes posible a tope”.

Cheryshev analizó también al próximo rival europeo al que se medirán los amarillos en tan solo una semana. La potente Roma de Luciano Spalletti, segunda clasificada en el Calcio, llega en un momento de forma extraordinario, algo que no asusta al jugador del equipo vila-realense: “la verdad es que ante los rivales más duros hemos dado la cara y vamos a esperar que sigamos así. Hay equipo de sobra y estamos capacitados para ganar a cualquier equipo como hemos demostrado ante los mejores de la Liga. La Roma es un gran equipo pero no asusta. Hemos competido ante todos los grandes y miedo no tenemos ninguno . Por supuesto que le podemos ganar a ellos también si hemos plantado cara aquí a los grandes”