¡Viento en popa… y a toda vela!

La frase te sonará porque la utilizamos mucho: ¡Todo va viento en popa!... aunque el origen de la frase era ¡Viento en popa a toda Vela!

Es otra de las frases que nuestro lenguaje diario recoge hoy, y que tiene su origen en el mar y, además, que cuenta muchas historias.

Porque hubo una época, durante muchos siglos, en la que los barcos eran de vela y solo podían navegar de popa. ¿Recuerdas las imágenes nuestros grandes galeones? Pues si te fijas, llevan velas cuadradas, lo que significa que solo cuando el viento venía por popa podían avanzar en el mar…

Y eso significaba también que: si no soplaba viento, no avanzaban, hacia ninguna parte, se quedaban parados en medio de los mares: y si el viento no soplaba en la dirección a la que habían fijado su destino, solo tenían dos recursos: o no navegar, porque los llevaba a otra parte… o cambiar el rumbo para luego volverlo a cambiar con el fin de ir acercándose poco a poco al destino fijado. Con lo que tenían que hacer mucho más recorrido… no podían ir a rumbo directo.

El problema se solventó hace relativamente poco tiempo, con la introducción de velas triangulares, que permitían a los barcos poder recibir el viento por los costados del barco…

Así que cuando el viento soplaba por popa y realmente los empujaba hacia donde querían ir, la expresión ¡viento en popa a toda vela!, cobraba todo su sentido…

También los hay que dicen aquello de… que te den por popa… pero esa expresión, también requiere de una explicación y lo dejamos para otro día.