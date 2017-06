Las tiendas Colchon+ personalizan el colchón adecuado para cada durmiente

La tienda Colchón Plus de Vila-real ha incorporado un novedoso sistema que permite fabricar un colchón personalizado, adecuado a la morfología y a los hábitos del sueño de cada persona. El protocolo de fabricación incluye un escáner que analiza morfológicamente el cuerpo de cada usuario, sus preferencias térmicas, sus características de sueño, así como sus hábitos de descanso. La tecnología permite además, una prueba in situ con la simulación de lo que sería el colchón definitivo, con sus diferentes capas, texturas y partes, de manera que en el caso de un colchón matrimonial, esta tecnología ofrece diferentes propiedades por zonas en un mismo colchón. El sistema Unic Bed, se ha implantado en la tienda Colchón Plus de Vila-real frente a Carrefour, pero próximamente se implementará en todas la tiendas de la firma.