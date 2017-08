Abraham encara la recta final

En declaraciones a Onda Deportiva, el futbolista se mostró feliz por los avances en el proceso de recuperación: Estoy contento porque de momento todo va bien. Se que hay que tener paciencia, aunque a veces me cuesta, pero esto lleva su tiempo y a veces se hace eterno. El próximo lunes volveré a pisar un campo de fútbol para hacer carrera continua. Se que es un pequeño paso pero para mi es muy importante". El futbolista coruñés espera estar pronto en condiciones para competir por un puesto: "Se que habrá competencia , pero eso ahora no me preocupa. Lo importante es regresar lo más fuerte posible y entonces ya se verá. El sistema con carrileros largos se me puede adaptar bien, como también el 4-4-2".

Experto ya en una categoría como la tercera, el lateral considera que la actual en el grupo de los albinegros es "la más dura que he conocido. Hay muchos equipos que quieren subir y con potencial para ello.Pero creo que somos el mejor equipo y que contamos con el apoyo de una afición que será muy importante"