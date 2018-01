Plataforma NAC ,No A la Caza con galgos y otras razas, organiza por noveno año consecutivo manifestaciones a escala nacional para reivindicar un cambio legislativo que prohíba la caza como actividad legal en nuestro Estado. En esta ocasión, las manifestaciones se celebrarán el domingo 4 de febrero a las 12h en 31 ciudades de toda España. Febrero marca el final de la temporada de caza, cuando se intensifica el abandono y matanza de galgos, podencos y otras razas de perros.

Como prioridad, NAC reclama la eliminación de la caza con perros por el maltrato que conlleva; perros abandonados o asesinados si no sirven para cazar o a los pocos años cuando no son útiles, perras usadas incontroladamente para criar, crueles entrenamientos y pésimas condiciones de vida . Para ello exige también la aprobación de una ley estatal de protección animal que cumpla sin trabas su cometido.

España es el único estado de la UE que todavía permite la caza con galgos, ya que en otros países europeos se prohibió hace décadas. “La caza es un negocio y los perros que ya no sirven a los cazadores se desechan. Las protectoras están saturadas de perros abandonados, no pueden encontrar un hogar para todos ellos en España y por eso muchos tienen que ser adoptados en el extranjero. Pero no es la solución, las leyes deben cambiar. No podemos seguir consintiendo que se ahorque o se tire a pozos a perros, o se les abandone impunemente en el siglo XXI en un país supuestamente desarrollado”, afirma David Rubio, portavoz de la plataforma NAC.