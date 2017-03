Creus que es prioritària la connexió del tramvia per la Diagonal de Barcelona?

ENQUESTA

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que la unió de les dues línies del tramvia a traves de la Diagonal és “una prioritat i una urgència que no pot esperar més” ja que permetrà reduir la contaminació i el trànsit de vehicles.

La intenció de l’Ajuntament de Barcelona es tenir enllestit el projecte la propera tardor malgrat les crítiques de l’oposició i la falta de consens institucional, polític i social.

De fet, els partits de l’oposició, el Grup Demòcrata, ERC, C’s i PP, demanen a l’equip de govern que reconsideri la seva decisió i no intenti imposar “sí o sí” el projecte de la reforma del tramvia. Afirmen, a més, que crearà congestió i més contaminació, a més de perjudicar la xarxa de bus, i també recorden el rebuig dels comerciants de la Diagonal.

Un altre factor, que critica l’oposició, es l’elevat cost del projecte: uns 175 milions d’euros per unir els 3,6 quilometres, entre la plaça Francesc Macià i les Glòries, que separen els tramvies del Besos i la Diagonal. De fet, quan el 2010 el govern municipal de Jordi Hereu (PSC) va fer la consulta sobre la reforma del tramvia, el 80% dels barcelonins van votar l’opció C: no fer-hi res.

Tot i això, el govern d’Ada Colau sosté que el projecte va ser un dels més votats en el procés participatiu que es va fer el 2016 per elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM). A més, defensa que el tramvia és una de les alternatives més sostenibles de transport ja que es un mitjà públic, net i eficient. D’aquesta manera, l’alcaldessa vol seguir l’exemple d’altres ciutats com Londres, Berlín, Estocolm, Nova York o el cas de Saragossa on recentment s’ha aconseguit reduir el trànsit un 30%.

Què opines? Creus que es prioritària la connexió del tramvia? Cal estudiar altres alternatives menys costoses? Hi ha altres projectes més urgents? Caldria fer una nova consulta ciutadana?

