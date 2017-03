'La Ciutat' celebra 3.000 programes en antena

Durant tota la setmana dedicarem els programes de La Ciutat a celebrar l’aniversari amb els oients, convidats especials, col·laboradors i amics del programes, entre moltes sorpreses més. Farem un repàs als canvis de Barcelona durant els tretze anys de vida del programa i comentarem el passat i el futur de la ciutat.

Cada dia ens visitaran alguns rostres coneguts, com Lluís LLongueras, Javier Cárdenas o Julia Otero, entre altres. Rebrem missatges de felicitació de famosos i passejarem amb la unitat mòbil per alguns llocs emblemàtics de Barcelona amb veïns il·lustres de la ciutat, com per exemple Christian Escribà, Sergi Mas o Gloria Serra. A més, repassarem les notícies i les estrenes de cinema més destacades dels primers 3.000 programes de La Ciutat (des del 17 d’octubre de 2004).

Els dijous 30 de març, coincidint amb el dia de la funció especial de La Cubana amb els oients del programa, bufarem les espelmes del 3.000 aniversari amb un pastís fet per Le Méridien Barcelona.

Durant tota la setmana, obrirem la participació del públic a l’estudi i dels oients a traves de les xarxes socials, les trucades en directe o els missatges a través del número de Whatsapp que posarem en marxa. A més, farem un seguiment de tot el què passi al programa a través de les xarxes socials (Twitter i Facebook) de La Ciutat i Onda Cero Catalunya, i també farem retransmissions en directe a Facebook Live.

Si vols venir de públic al programa, truca'ns al 93.343.54.20.