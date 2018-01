Sara Baras y sus ‘Sombras’ llegan al Teatro Juan Bravo para inaugurar con una función doble la programación del centenario

El Teatro Juan Bravo celebra este viernes el acto de inauguración del Centenario con la actuación de Sara Baras, que repetirá función el sábado 20 de enero.

‘Sombras’, bajo la dirección musical de Keko Baldomero y las coreografías de la propia Sara Baras y de José Serrano, combina la esencia del flamenco con los recursos escénicos y técnicos más contemporáneos; esos que la bailaora no cesa de buscar en sus continuas investigaciones. Y es que, como reconoce en una entrevista para el número 2 de Libreto, la revista del Teatro Juan Bravo -que está disponible para descarga en la web del auditorio-, no deja “nunca de seguir creando, aunque sea a través de pequeños detalles que hacen que el espectáculo crezca cada vez más”. Después de su estreno el 28 de septiembre de 2017 en el Palacio de Congresos de Navarra, ‘Sombras’ no ha dejado de cosechar éxitos, registrando llenos en el Teatro Olympia de Valencia en las ocho funciones ofrecidas del 14 al 23 de diciembre. Ahora Sara Baras llega al Teatro Juan Bravo de Segovia con la intención de “que se quede clavada en el corazón la bonita energía que desprende el flamenco, con la entrega total de mi equipo”.

Como característica principal, ‘Sombras’ parte de una farruca, o lo que es lo mismo, un palo del flamenco que con anterioridad sólo bailaban los hombres. No obstante, para Sara Baras este tipo de baile íntimo, que destila seriedad y que requiere un gran dominio de la técnica, es muy importante, ya que le lleva acompañando durante años en sus espectáculos.

El hecho de que no sólo el Teatro Juan Bravo cumpla en este 2018 un siglo de vida, sino que además, la propia compañía de Sara Baras se encuentre también celebrando su vigésimo aniversario, contribuirán a que las noches del viernes y sábado sean especiales en Segovia y a que el duende del sur sople por todos los años y por unos cuantos más.