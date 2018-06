Se renovará el pavimento, el alumbrado, la red de abastecimiento y de saneamiento y se eliminará el cableado de las fachadas. Está previsto que los trabajos duren 7 meses y que durante 4 esté cortada al tráfico totalmente. Una situación que puede complicar, y mucho, el tráfico de la ciudad y es que esa vía es utilizada a diario por 8.000 vehículos. Así que lo primero que ha querido hacer la alcaldesa de la ciudad es pedir perdón a los ciudadanos por los inconvenientes que les va a causar la obra:

Los trabajos se ejecutarán en 4 fases, desde la zona de la Plaza Oriental hasta el paso de peatones del Palacio de Justicia. El tráfico estará cortado totalmente durante los primeros 4 meses y luego se irá adaptando a las necesidades de las obras. El acceso al casco histórico deberá hacerse por la calle Doctor Velasco, la que sale desde IE Universidad al arco de San Cebrián y el Hospital de la Misericordia; los que lleguen desde el otro lado de la ciudad, accederán por el Arco del Socorro. El cierre de la calle obligará a suprimir las paradas de los autobuses en colón y correos, de manera que los autobuses terminarán y empezarán recorrido en la Plaza de Artillería, solo la línea 9, la del microbús podrá subir y está previsto que pueda doblar servicio si es necesario.

Las obras no van a suponer reordenación del tráfico en la zona, más allá de los cortes obligados para no complicar aún más la movilidad.

Se ha previsto con la empresa trabajar los sábados para acortar al máximo el tiempo de ejecución de las obras.

Las casetas de obra se situarán en el lateral del edificio del Palacio Provincial así que se suprimirán temporalmente algunas plazas de aparcamiento y no solo en la zona más cercana a los trabajos sino en otros puntos del centro de la ciudad. Se ha previsto suprimir tras plazas para garantizar los giros de los vehículos de emergencias que tengan que acceder al centro y no puedan hacerlo por la calle San Juan. Se va a actuar en la acera de la izquierda, sentido subida, reponiendo las losas actuales una vez concluyan las obras en el subsuelo. En la acera de derecha no se va a actuar, estará abierta para que suban los peatones y solo se rellenarán juntas y se limpiará el muro, colocando alguna albardilla deteriorada.

El pavimento volverá a ser de adoquín, se van a reutilizar las máximas piezas posibles y se completará con los retirados de otras zonas como la Avenida de la Constitución.