Victoria Sobrino: "El Ayuntamiento de Miguelturra no asumirá la deuda de una entidad privada como la CEOE"

El Ayuntamiento de Miguelturra no va a pagar la deuda hipotecaria que pesa sobre el edificio de la antigua sede de la CEOE porque una entidad pública no puede asumir el dinero que debe una entidad privada.

El consistorio presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que aún no ha sido admitido, pero Sobrino ha dejado claro que el Ayuntamiento, aunque ya es propietaria de los terrenos de la CEOE, no está dispuesto a asumir una deuda, unos 3 millones de euros, que no ha contraído.

La alcaldesa de Miguelturra ha dicho que los técnicos de la Junta de Comunidades ya están trabajando para ver como se distribuyen los espacios que hay en el antiguo edifico de la CEOE para ubicar allí un nuevo colegio de cara al próximo curso escolar y espera que las obras de reforma y remodelación comiencen cuanto antes. Respecto a la ampliación de la rotonda que hay sobre la Autovía A-43, donde se quiere construir un carril peatonal y para ciclistas, Victoria Sobrino ha dicho que falta poco para finalizar la redacción del proyecto y enviarlo al Ministerio de Fomento, que es el que tiene que autorizar la obra. Confía en que dé el visto bueno porque la alcaldesa recuerda que el Ministerio ya ha aprobado otros proyectos de parecidas características que se han llevado a cabo en diferentes localidades de España.

En cuanto a la financiación de la ampliación de la rotonda, Sobrino ha dicho que acudirán a Fomento para solicitarla, a pesar de que el Ministerio ya indicó que no iba a poner dinero, y también presentarán el proyecto en otras administraciones, como Junta y Diputación, para obtener recursos económicos. En cuanto a los carnavales de Miguelturra, la alcaldesa recuerda que el proyecto para que sea declarado de Interés Turístico Nacional se encuentra en manos el Gobierno Regional, que tiene que darle el visto bueno, para después enviarlo al Ministerio de Cultura, para su aprobación definitiva. La alcaldesa espera que se apruebe porque considera que el carnaval de Miguelturra reúne todos los requisitos para este reconocimiento.

Victoria Sobrino ha manifestado que el Ayuntamiento quiere potenciar la promoción económica de la localidad poniendo como eje central el carnaval y que esta fiesta sea una fuente de riqueza durante todo el año.