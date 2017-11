Reconocimiento al Ayuntamiento de C.Real por su trabajo contra la violencia de género

“¿Genero…Amor?” es una herramienta online elaborada por Multiángulo, de carácter interactivo, a través de cuyo formato (una APP móvil y un blog) y contenido se ha podido sensibilizar a la población joven y adolescente en cuestiones relacionadas con relaciones de pareja y violencia de género utilizando un lenguaje coloquial y no sexista.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora se mostraba muy satisfecha con este galardón, que consideraba premia el trabajo de la Concejalía de Igualdad y del Centro Local de la Mujer que trabaja durante todo el año y de una manera coordinada, porque en esta materia el trabajo debe ser trasversal”.

En concreto este trabajo “se ha llevado a los más jóvenes a los institutos para que puedan identificar si en sus relaciones de pareja los comportamientos son de amor o estamos sufriendo un problema de violencia de género. Esos conceptos del amor romántico o de los celos, ellos van analizando lo que está pasando en su relación, y el 27% de los jóvenes descubren que tienen comportamientos que tienen que ver con violencia de género”.

Zamora valoraba de esta iniciativa como ellos mismos están descubriendo que en la relación con su pareja hay problemas. “Además que conozcan lo que es la violencia de género. No solo los desenlaces fatales. Además cuando te quitan el móvil, no te dejan quedar con las amigas o no te dejan maquillarte de manera adecuada, ya estamos en un principio de violencia de género”.

En el acto la alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez y María Huete de Multiángulo. El acto ha comenzado con un minuto de silencio por las mujeres fallecidas este año por la violencia machista.