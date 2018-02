Pedro Fernández: "El problema de la violencia de género en España es mínimo"

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ciudad Real, Pedro Fernández, ha dicho que no va dimitir tras sus polémicas declaraciones en el último pleno y asegura que la violencia de género en España es un problema mínimo en comparación con otros países.

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de C.Real asegura en Onda Cero que, salvo las físicas, ya no hay diferencias familiares y profesionales entre hombre y mujeres

La Asamblea Feminismos de Ciudad Real ha pedido la dimisión de Pedro Fernández después de que este acusase a las feministas de sectarias y de odiar a los hombres y por desconocer la existencia de violencia de género. En declaraciones a Onda Cero, el concejal no adscrito califica de sectaria la Asamblea Feminismos y no entiende porque le piden su dimisión.

Acusa a este colectivo de querer cargarse a la familia y ha manifestado que no va a presentar su renuncia al acta de concejal. Pedro Fernández ha dicho que esto le ayuda a ver el sectarismo que existe en el Ayuntamiento de Ciudad Real y asegura que no van a acabar con él y va a seguir luchando.

El edil ha querido matizar lo que dijo en el último pleno y ha manifestado que estamos en el siglo XXI y que, excepto en lo físico, ya no hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a derechos y obligaciones en los ámbitos familiar y profesional.

Pedro Fernández ha ido más lejos. Ha dicho que si se compara con lo que sucede en los países del Norte de Europa, el problema de la violencia de género de España es mínimo.

El concejal no adscrito aún no tiene decidido si se presentará o no en alguna lista en las próximas elecciones municipales, aunque sí ha adelantado que va a formar parte de una nueva asociación histórico-cultural para reivindicar que se cambie la bandera de Castilla-La Mancha.

Pedro Fernández dice que la actual fue un invento de la transición y que antes, en el siglo XIX, nuestra región tenía una bandera que reflejaba mejor el orgullo de esta comunidad autónoma.