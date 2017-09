Ningún robo agrícola en Campo de Criptana desde que comenzó a funcionar la guardería rural nocturna

Este es el satisfactorio balance que se ha hecho desde el Ayuntamiento de la Villa de los Molinos y desde la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, tal y como han asegurado, el Subdelegado, Juan José Jiménez Prieto y el alcalde criptanense, Antonio Lucas Torres.

La Guardería Rural Nocturna es un servicio de vigilancia, contratado por el Ayuntamiento de Campo de Criptana, que se presta por guardas jurados, en colaboración con la Guardia Civil. De hecho, su puesta en marcha, fue posible gracias a un convenio de colaboración, entre el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior.

Que no se haya producido ningún robo desde principios de julio, hasta la fecha, no quiere decir que no se vaya a producir ninguno, porque no se trata de un servicio infalible, pero desde luego, esperan que no se reproduzcan situaciones anteriores, según ha dicho Lucas-Torres. P

or su parte, el Teniente Coronel de la Guardia Civil de Ciudad Real, Humberto Urruchi, ha destacado la estrecha colaboración entre la Benemérita y la Policía Local de Campo de Criptana y, sobre todo, la colaboración ciudadana.

El servicio de guardería rural continuará vigilando el campo tras la temporada de riego, para evitar robos en casas de campo y quinterías, además de la cosecha, como la aceituna.