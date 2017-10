María: "No se nota nada que exista la República Catalana"

La situación que se vive en Cataluña no pasa desapercibida en nuestra provincia. En Onda Cero hoy hemos querido hablar con una ciudadrealeña, María, que lleva 24 años viviendo en Barcelona.

Asegura que no se nota nada que se haya aprobado la declaración de la República Catalana y cree que el ex presidente, Carles Puigdemont, es muy ambiguo. Califica de triste e indignante la situación que se ha producido en la comunidad catalana porque sobre todo los que defienden la unidad del país no pueden apenas hablar ni en el trabajo ni en el seno familiar. Valora positivamente que se hayan convocado elecciones el 21 de diciembre y cree que los que defienden la independencia han engañado al pueblo catalán.

María, que participó en una de las manifestaciones que se convocaron en Barcelona a favor de la unidad, afirma que se vive mucha incertidumbre y no se sabe lo que va a suceder en un futuro. Eso sí, asegura que el proceso secesionista está generando muchos conflictos entre familias y en los centros de trabajo.