Ignacio García: "Quiero convertir el Festival de Almagro en el centro neurálgico sobre el Siglo de Oro a nivel mundial",

Agradecido con la anterior directora, Natalia Menéndez, y con "gran responsabilidad", así se ha mostrado García (Madrid, 1977) en su primera comparecencia tras ser nombrado por el patronato del festival como nuevo director, cargo que ocupará a partir del mes de diciembre.



Según ha contado García, en esta nueva etapa como "embajador del teatro clásico español" continuará con el "camino" de Menéndez con una "exigencia monacal" y con la intención de que Almagro alcance una mayor dimensión internacional que le convierta en lo que es el "Festival de Stratford para Shakespeare o Salzburgo para Mozart".



"Es decir -ha añadido- en el centro neurálgico sobre el pensamiento sobre el Siglo de Oro a nivel mundial, no solo un festival en el que convergen experiencias teatrales diferentes, sino un lugar en el que hay una reflexión para qué y por qué seguimos haciendo a Calderón de la Barca".



Orgulloso de ser "compatriota" de Cervantes o Lope de Vega, por ser éstos su "patria", García también ha expresado también que otra de los ámbitos en los que quiere "sumar fuerzas" es en "traer no sólo ideas estéticas, sino de gestión" de otros países que tienen una "mayor capacidad", como México o Colombia.



Países que conoce bien y que, según ha matizado, tienen unas "leyes fiscales extraordinarias que permiten que los privados que quieren invertir en teatro tengan unas facilidades enormes.



"Tenemos que seguir viendo cómo convencer a instituciones públicas y privadas para sumar fuerzas internacionales de las instituciones que ya hacen Siglo de Oro en Japón o Inglaterra. Sumémonos a esas formulas sin arrogancia, escuchemos qué quieren hacer con nuestro repertorio y seamos capaces de abrir una puerta y sumarnos a lo que ellos piensan que debemos hacer", ha matizado.



"Me niego -ha apuntado sobre la dimensión internacional que quiere alcanzar- a aceptar ningún síndrome de inferioridad".



García también ha reconocido que el Festival Internacional de Almagro continuará con ideas de Menéndez como el "Barroco Infantil", o la apertura de edificios de Almagro como escenarios teatrales; pero ha avanzado que pretende que los próximos países invitados sean de Latinoamérica, dado la importancia que da al español.



"Me gustaría hacer una reflexión sobre la sonoridad del verso español, y que veamos cómo el español se habla de distintas maneras", ha añadido.

JUNTA DE COMUNIDADES

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, ha puesto en valor la apuesta del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) por Ignacio García como nuevo director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro “ya que contribuirá, sin lugar a dudas, a internacionalizar aún más la muestra”.

Felpeto, que se ha pronunciado de este modo en la presentación del nuevo director del Festival de Teatro, ha subrayado igualmente que la apuesta del INAEM por Ignacio se enmarca en el camino “inteligente y acertado de internacionalizar, que es una obligación que debe pasar a prioridad en el baremo de las intenciones políticas”.

Asimismo, el titular de Cultura ha puesto en valor “el talante, la profesionalidad y la cordialidad en el desempeño de sus acciones” de Ignacio García, y le ha fijado el compromiso de que, desde el Gobierno de Emiliano García-Page, “seguiremos cuidando uno de nuestros principales valores”.

Durante su intervención, Ángel Felpeto también ha tendido la mano al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte “en todas las acciones que puedan hacer crecer a la muestra”, al tiempo que ha recordado a todas las administraciones del Estado la necesidad de invertir y de trabajar por la Cultura en general y por las Artes Escénicas en concreto.

“Nosotros, en Castilla-La Mancha, ese compromiso lo vamos a reflejar con acciones meridianamente palpables”, ha destacado Ángel Felpeto. “Algunas de ellas como las de duplicar, para el próximo año, el presupuesto de las artes escénicas”, ha añadido.

Asimismo, Felpeto ha tenido unas palabras de agradecimiento para la anterior directora, Natalia Méndez, de la que ha dicho que “es una profesional en lo suyo que ha sabido gestionar la muestra con sapiencia y la suficiente exactitud para no socavar la grandeza del Festival, en años en que la financiación a la Cultura, y la Cultura en general dejaron de ser una prioridad para las agendas de los diferentes gobiernos del Estado”.

Por su parte, el nuevo director del Festival, Ignacio García, ha agradecido al INAEM, al Patronato y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha su nombramiento y ha puesto en valor el trabajo de su antigua directora y su equipo “en la creación de público, en la apertura de espacios y la herencia formidable en cuanto lo económico y el prestigio”,

Además, se ha comprometido a seguir impulsando el festival en la misma línea que la antigua dirección con una visión, eso sí, “más internacional”, al tiempo que ha destacado la importante labor que hace la muestra en “dar a conocer y transmitir lo mejor de nuestro patrimonio teatral”.