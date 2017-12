Hallado el cadáver de un hombre en su domicilio de C.Real

Hacía varios días que los vecinos no le veían. La Policía investiga las causas del fallecimiento

La víctima, Enrique H.V., vivía sola en el primer piso del número 10 de esta calle y fue una vecina la que decidió avisar a la Policía ya que hacía tres días que no se veía luz en la cocina y el hombre no salía al patio a por agua. Al parecer, desde hace tiempo en la casa no había agua por una avería, según han asegurado los vecinos.

Además, el hombre, que andaba con muletas, era un cliente habitual del bar La Unión, iba allí siempre a comer, y desde hacía quince días no aparecía por este establecimiento.

Hasta el lugar donde se ha localizado el cadáver se han desplazado un vehículo de Emergencia Ciudad Real, varias dotaciones policiales y una ambulancia del Sescam.