Este jueves comienza la campaña de vacunación contra la gripe

La vacuna es la mejor solución para prevenir el contagio de la gripe. Augusto Ortega, responsable del Centro de Información del Medicamente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real, ha subrayado en Onda Cero la importancia que tiene la vacuna. Es efectiva a las dos semanas desde que se le suministra al paciente y sus efectos duran 3 meses.

Ortega recuerda que el antibiótico no es útil para combatir la gripe porque es una enfermedad producida por un virus y no por una bacteria. También hay que tener cuidado no confundir la gripe con un resfriado, los síntomas son diferentes.

Si la persona sufre la gripe, se recomienda un tratamiento sintomático, como analgésicos, antiestamínicos, antitusígenos, reposo en cama, no fumar, beber más líquidos o humidificar el ambiente. El director provincial de Sanidad, Francisco José García, hace un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a su médico de cabecera si notan síntomas de gripe antes de acudir al hospital para así evitar colapsar las urgencias.

Los mayores picos de la gripe se registran en diciembre, enero y febrero.