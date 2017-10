El SPL muestra su apoyo a los policías nacionales y guardias civiles de Cataluña

En un comunicado que han leído en el ayuntamiento de Ciudad Real, el Sindicato ha indicado que esos agentes no están solos y lamenta que los dos cuerpos nacionales de seguridad están sufriendo insultos, vejaciones, humillaciones y persecuciones. Asegura que la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo en Cataluña lo que otros no están haciendo. Cipriano Abad, del sindicato de Policías Locales de Castilla-La Mancha, asegura que estos agentes son unos héroes que están siendo linchados públicamente, no son fachas ni fascistas, ni tampoco han lesionado a mas de 800 personas.

El sindicato ha rogado al gobierno Central que nunca desampare y siempre proteja a sus funcionarios públicos destinados o desplazados a Cataluña.

PARTIDO POPULAR

Por su parte, el portavoz popular de interior en el Congreso de los Diputados, José Alberto Martín-Toledano, ha dicho en Onda Cero que la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña ha sido perfecta y se ha hecho bajo órdenes judiciales.

Martín-Toledano, diputado del PP por Ciudad Real, ha manifestado que la situación independentista va hacia abajo y aunque en los próximos días el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declare la independencia no tendrá ningún resultado efectivo, ya que las leyes no lo permiten y Cataluña no es reconocida como país por ninguna comunidad internacional. Asegura que los líderes catalanes estarían haciendo el ridículo.