El PP se fija como prioridad recuperar las alcaldías de C.Real, Tomelloso, Alcázar y Puertollano

Cañizares considera que mientras el PSOE está demasiado entretenido con lo suyo y sus problemas internos, sin embargo el PP es el único partido que se centra en los problemas de los ciudadanos. Ha manifestado que uno de los objetivos y prioridades de cara a las próximas elecciones municipales será recuperar el gobierno de localidades importantes de la provincia como Tomelloso, Alcázar de San Juan, Puertollano y la capital.

Respecto a Ciudad Real capital, Cañizares ha manifestado que los vecinos no están satisfechos con la gestión de los socialistas y que en echan en falta las políticas que ponían en marcha los populares.

Francisco Cañizares no ha querido comentar si será o no el candidato del PP a la alcaldía de Ciudad Real. Ha dicho que esto no toca ahora y que a lo largo del año se decidirán todos los candidatos del PP a las diferentes alcaldías.

El presidente provincial de los populares afirma que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, esta perdido, anuncia que el PP seguirá denunciando el desgobierno que hay en la región y continuará trabajando en proyectos que beneficien a nuestra provincia, como el nuevo Hospital de Puertollano o la Autovía Toledo-Ciudad Real.