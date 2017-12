El PP lamenta que la Junta no aporte dinero en las obras del Pabellón Ferial de C.Real

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha mostrado su apoyo a las obras de mejora y ampliación que la institución provincial va a acometer en el Pabellón Ferial de Ciudad Real pero lamenta que la Junta de Comunidades no aporte ningún tipo de financiación.

El portavoz popular en la Diputación, Adrián Fernández, dice en Onda Cero que no se puede sacar pecho por la inversión que se va a realizar

En declaraciones a Onda Cero, Fernández ha dicho no saber si los 4,5 millones de euros que invertirá la Diputación en este proyecto es poca cantidad o excesiva, es una responsabilidad, dice, del equipo de gobierno, pero no entiende como no se ha solicitado ayuda económica al Gobierno Regional para llevar a cabo las obras.

Fernández considera que no se puede sacar pecho con la inversión que va a hacer la Diputación en estas obras porque hay muchas necesidades en nuestra provincia, como el arreglo de carreteras y caminos o de las redes de alcantarillado y saneamiento de un buen numero de municipios.