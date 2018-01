El PP asegura que el Quijote Arena ha dejado de ser un referente deportivo por la pasividad de Zamora

El concejal del PP, Miguel Ángel Poveda, lamenta que el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes solo contemple 62.500 euros para inversiones, y que únicamente haya una partida concreta de 500 euros para el Quijote Arena.

Poveda asegura que en el pabellón se pasa frío porque la calefacción no funciona al no tener contratada la potencia suficiente. Además, acusa a Pilar Zamora de no autorizar ninguna actividad deportiva en el Quijote Arena precisamente en los meses en los que hace más frío.

Según el concejal del PP, la selección femenina de baloncesto iba a disputar un partido internacional en el Quijote Arena pero al final se celebrará en Guadalajara debido a las deficiencias que presenta el pabellón y, sobre todo, por la falta de calefacción en esta instalación.