La Mesa de la Memoria Histórica se reune este lunes para debatir el cambio de los nombres franquistas de varias calles

El PP anuncia que no participará en la reunion

En la mesa habrá presencia de representantes de todos los grupos municipales, y cada uno de ellos podrá hacer sus propuestas. Se van a modificar nombres que vienen de la época franquista. Son 9 en total: Pasaje Gutiérrez Ortega, Plaza Fernando Merry del Val, Grupo Vicente Galiana y las calles José María Aparicio Arce, Gregorio Sánchez, Belchite, Brunete, Santa María de la Cabeza y Simancas.

Tras una consulta popular, los nuevos nombres que se van a poner a esas calles son Pasaje de la Pandorga, Plaza de Adolfo Suárez, Grupo Gloria Fuertes, y calles Manuel Herrera Piña, Irene Villa, Emília Pardo Bazán, María Zambrano, Sara Montiel y Miguel Angel Blanco.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, recuerda que en este proceso de cambio en el nombre de varias calles se contó con la ciudadanía y subraya que este proceso no va a costar dinero a los vecinos.

El grupo popular no participará en la Mesa de la Memoria Histórica.

El Grupo Municipal Popular no va a participar, este lunes, en la Mesa de la Memoria Histórica por considerar que la propuesta de cambio de nombre de nueve calles que ha presentado el equipo de Gobierno socialista de la Señora Zamora “no responde al sentir mayoritario de los vecinos de esta ciudad”, una designación de nueva nomenclatura que, además, se ha llevado a cabo “sin transparencia, sin participación y sin contar con la opinión de los vecinos a los que afectará, directamente, el cambio de denominación de sus calles, por no hablar de las dudas que genera la legalidad del proceso de votación”.

Así lo ha indicado la viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Aurora Galisteo, quien ha recordado que el llamado “proceso de participación” que puso en marcha el Gobierno socialista, para votar los nuevos nombres de las calles, no contó con las aportaciones de los diversos colectivos y asociaciones sociales y, además, se llevó a efecto en verano solamente a través de una aplicación móvil “con muchas lagunas desde el punto de vista técnico y legal, y en la que nadie sabe como se han gestionado los datos recogidos”.

Por todo ello, añade Galisteo, el Grupo Municipal Popular no va a seguir participando en esta pantomima de proceso de cambio de calles donde la participación ciudadana y la transparencia han brillado por su ausencia.

Igualmente, la viceportavoz Popular recuerda que desde que Pilar Zamora y Ganemos auspiciaron este proceso, el PP siempre ha defendido que el cambio de nombre de algunas calles de la ciudad no era una necesidad acuciante, ni una reclamación urgente de los ciudadrealeños. “Más bien al contrario, es indignante, que con la que está cayendo en esta ciudad, con un equipo de Gobierno en el Ayuntamiento incapaz de adoptar una sola medida inversora, con nuestras calles llenas de suciedad, y con una paralización generalizada de los servicios públicos, la Señora Zamora pretenda ahora gastarse el dinero público que es de todos, en el cambio de nombre de las calles. Si no hay dinero para instalar la bandera de España en los edificios públicos, tal y como establece la ley, no puede haber dinero para cambiar nombres de calles”, ha explicado.

Aurora Galisteo insiste en que no se puede obligar ahora a los vecinos y comerciantes a cambiar el nombre de las calles si no lo desean y, mucho menos, sin haberles consultado previamente, “algo sorprendente si tenemos en cuenta que las consultas populares son la “estrella” de los discursos de Pilar Zamora y de sus socios de Ganemos”.

Así, la viceportavoz Popular insiste en el grave perjuicio que se va a acarrear a los vecinos, en especial a aquellos que están afincados en dichas calles. Todos deberán cambiar su dirección en documentos como el DNI, pasaporte, carnet de conducir, escrituras de propiedad, etcétera. “Pero es que el perjuicio será aún mayor sobre los comercios, establecimientos y empresas que en estas calles se encuentran, ya que les supondrá un importante coste económico el cambio de todo lo relacionado con el tema de marketing, documentación, etcétera, de sus empresas”, afirma Aurora Galisteo.

De igual manera, la viceportavoz Popular se pregunta sobre el coste que tendrá, también, modificar toda la señalización del tráfico, mapas, impresos oficiales y toda la papelería de las sedes de los organismos públicos afectados como puede ser la Tesorería de la Seguridad Social con sede en el Pasaje Gutiérrez Ortega, “unos costes importantes en los que este equipo de Gobierno que preside Pilar Zamora no se ha parado ni a pensar”.

Ante todo esto, el Grupo Municipal Popular no va a participar más en la Mesa de la Memoria Histórica mientras no se lleven a cabo reuniones con los vecinos afectados. “Esta decisión de la Señora Zamora ha generado mucho malestar entre los vecinos y les va a costar un buen dinero a ellos y a las arcas municipales. Desde el PP municipal creemos que hay necesidades mucho más acuciantes en la ciudad en las que invertir ese dinero”, ha concluido Aurora Galisteo.