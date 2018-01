El PP asegura que Page viene a reirse de los ciudadrealeños y a dar comienzo la campaña electoral del PSOE en la capital

Rodríguez ha asegurado que Page, acompañado por sus palmeros Pilar Zamora y José Manuel Caballero, ha presentado una “lista de la compra” que nadie se cree elaborada contando solamente con sus amiguetes. Considera “vergonzoso” que diga que va a invertir 103 millones de euros hasta 2025 “cuando saber perfectamente que él no va a ser presidente en esa fecha ni Zamora va a estar en la Alcaldía”.

Está convencido de que todo lo que ha dicho Page hoy es “papel mojado” porque no se ha previsto ni un solo céntimo en los presupuestos de la Junta de 2018 para ninguno de estos proyectos.

“Hay que tener la cara muy dura para venir a Ciudad Real después de casi 3 años de maltrato para presentar proyectos que no tienen dotación presupuestaria”, ha aseverado.

Considera que los socialistas están viviendo de las rentas hablando de la llegada de la Universidad y del AVE hace 25 años “confirmando así que no tienen planes de presente ni de futuro para la ciudad”. En cuanto a la Universidad, ha asegurado que “es una vergüenza que se atreva a nombrarla cuando ha sido él el que ha evitado que este año la Universidad invierta en edificios como la Facultad de Medicina debido al recorte en los presupuestos que ha elaborado con Podemos”.

En su opinión, el único proyecto factible a medio plazo podría ser la reforma del Pabellón Ferial, un proyecto de la Diputación en un inmueble de su propiedad que llega 10 años tarde y que viene a dar la razón al PP, que siempre defendió una ampliación del mismo en vez de llevárselo a Miguelturra como quería Pilar Zamora.

ROSA ROMERO

La vicepresidenta del Congreso y diputada del PP por Ciudad Real, Rosa Romero, ha pedido a García-Page menos planes, y más planos y realidades.

Romero ha exigido a Page que deje de engañar ya que los proyectos que se contemplan en el Plan no se recogen en los Presupuestos de Castilla-La Mancha. Y lo que no se presupuesta, dice, no existe y no se puede hacer.

PSOE

El secretario de Organización del PSOE provincial de Ciudad Real, José Manuel Bolaños, ha felicitado al gobierno regional de Emiliano García-Page, a la Diputación Provincial de Ciudad Real y al ayuntamiento de la localidad, “por tener la valentía de embarcarse en un Plan de modernización para la ciudad, que ha demostrado ser real por contar con plazos, planos e inversiones estudiadas de mano de profesionales en la materia”.

Para Bolaños, no cabe duda, de que los proyectos recogidos en dicho Plan Estratégico, contribuirán a la modernización de la ciudad y a mejorar el bienestar, no solo de sus habitantes, sino de todos los vecinos y vecinas de la provincia, así como de aquellas personas que visiten la capital.

Por ello, espera que el Gobierno nacional dirigido por Rajoy, “esté a la altura de lo que los ciudadrealeños esperan de él” y contribuya con sus medios, principalmente desde el Ministerio de Fomento, a hacer realidad este Plan “tan necesario para la vertebración de la ciudad moderna, accesible y preparada que Ciudad Real aspira a ser de aquí a 2025”, ha manifestado.