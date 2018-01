Cañizares lamenta que Page sea "incapaz" de dar respuesta a la situación del Hospital de Puertollano

El portavoz del grupo popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha criticado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no resuelva la situación que se ha creado en Puertollano con la falta de capacitación de los ginecólogos y que en lugar de solucionarla "intente tapar la mala gestión".

Cañizares, que ha participado en la reunión que ha celebrado hoy la Comisión de Sanidad del PP de Ciudad Real, en su condición de presidente del partido, ha declarado a los medios que el Gobierno que preside Emiliano García-Page, "no se preocupa por la sanidad regional ni por el bienestar de los ciudadanos".





Y le ha reprochado que sea "incapaz" de dar respuesta "a la situación que se ha creado en Puertollano" y que esté "poniendo en peligro la salud y bienestar de los ciudadanos", ha indicado en una nota de prensa el Partido Popular.





Cañizares ha recordado un jefe de Servicio del Hospital de Puertollano ha alertado sobre la falta de capacitación de médicos contratados para realizar un cometido específico en ginecología y ha añadido que "lejos de solucionar este problema que afecta negativamente a las mujeres de Puertollano y su comarca, Page lo que intenta es tapar esta situación".





Es "una actitud irresponsable", con la que "se pone en peligro la salud de los ciudadanos", ha reiterado Cañizares, que ha señalado que el Ministerio de Sanidad considera que no es legal contratar profesionales no homologados para el desempeño de una actividad concreta como también establece la normativa europea.





El portavoz 'popular' en las Cortes ha considerado que García-Page "intenta tapar las malas gestiones que se realizan, en lugar de preocuparse porque sean buenas gestiones", por lo que tampoco se dan explicaciones sobre el transporte sanitario, especialmente en las provincias de Ciudad Real y Guadalajara.

PSOE



La portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha dicho hoy que es "muy irresponsable" la actitud de los responsables del PP de Castilla-La Mancha, porque están desprestigiando a la sanidad pública de la comunidad autónoma "para beneficiar a sus amigos".





En una nota de prensa enviada por el PSOE, Abengózar ha acusado a los dirigentes del PP de la región de "cinismo", a los que ha reprochado que "primero destruyen la sanidad pública castellano-manchega para después, cuando el Gobierno de García-Page está recuperándola, convertirse en sus máximos defensores".





"Qué poco creíbles", ha considerado Abengózar, que ha añadido que "solo a ellos se les han olvidado los cuatro años de recortes que sufrió la sanidad pública de manos de Cospedal y del PP".





Y en contraposición, ha destacado que desde que gobierna en la región Emiliano García-Page "el presupuesto aumenta cada año, hasta alcanzar y superar la inversión por habitante del ejercicio 2010, un hecho que lleva las siglas de este gobierno y del PSOE, el verdadero defensor de una sanidad pública, universal, pero sobre todo, de calidad para todos los ciudadanos".





Se ha referido a los especialistas titulados sin la homologación del Ministerio de Sanidad y ha exigido a los dirigentes del PP "que dejen de desprestigiar a la sanidad y a su profesionales", porque según ha apuntado "esta práctica la realizó también Cospedal y la llevan a cabo la práctica totalidad de las comunidades autónomas de nuestro país, entre ellas las gobernadas por el PP".





Abengózar ha puntualizado que el hecho de que no tengan homologado este título, "no significa que no esté formado en esa especialidad" y por este motivo "el anterior gerente del Hospital de Valdepeñas con el PP, a la sazón actual subdelegado del gobierno en la provincia de Ciudad Real, hizo contrataciones de este tipo durante el gobierno de Cospedal".