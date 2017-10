Adios al proyecto minero de tierras raras del Campo de Montiel

Según ha informado en rueda de prensa, de esta forma se rechaza definitivamente el proyecto y "se pone fin al proceso". "El informe que tiene que hacer la Consejería del proyecto de Quantum tiene que tener en consideración de forma vinculante esta declaración, por lo que no es posible en la práctica", ha dicho, antes de explicar que ahora se abre un plazo de diez días para alegar.

Tal y como ha asegurado, esta declaración negativa se debe en primer lugar por su ataque a la biodiversidad, teniendo en cuenta que se pretendía desarrollar en un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como águila imperial, sisón y milano, además de ser zona de paso de lince.

También la falta de agua es otro de los aspectos que lleva a rechazar el proyecto, ya que aunque la empresa disminuyó en un 72% sus necesidades y llegó a proponer llevarla en cisternas o conseguirla de acuíferos distintos, no se garantiza la cantidad suficiente por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

"Eran 0,9 hectómetros cúbicos, una cantidad que según la CHG no está suficientemente justificada", ha insistido el consejero.

PLATAFORMA SI A LA TIERRA VIVA

A falta de conocer los detalles de la declaración de impacto ambiental, la Plataforma Sí a la Tierra Viva, celebra el triunfo de la razón afirman, frente a la irracionalidad de los proyectos mineros de tierras raras. La Asociación felicita a todas aquellas personas y organizaciones que han hecho posible esta victoria. Luis Manuel Gines es su portavoz.

Desde la Plataforma aseguran, seguirán trabajando para tener una ley regional que establezca limitaciones a esta minería para descartar la implantación de proyectos en el futuro.

ECOLOGISTAS

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha valorado la declaración negativa de impacto ambiental del proyecto de minería de tierras raras en la comarca del Campo de Montiel (Ciudad Real) emitida por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.



El acuerdo supone que el proyecto presentado por la empresa Quantum no se podrá realizar, según ha informado hoy el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, en rueda de prensa donde ha dado a conocer este acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno.



A falta de conocer los detalles de la declaración de impacto ambiental y de que se sustancie el rechazo del proyecto, que debe oficializar la dirección general de Industria, Energía y Minas, Ecologistas en Acción ha calificado en un comunicado la decisión de "justa y fundamentada".



Asimismo, ha atribuido a la movilización social y ecologista de la comarca, amparada en "sólidos" argumentos ambientales y socioeconómicos, que se lograra "tumbar" esta iniciativa minera.



La asociación conservacionista ha subrayado que "las contundentes" alegaciones presentadas contra el proyecto y los informes de los servicios técnicos de la Consejería "no dejaban lugar a dudas de que el proyecto era inviable y dañino y que, por lo tanto, no debía llevarse a cabo".

QUANTUM MINERIA

Raquel Vergara, Directora Facultativa de Quantum Mineria, ha asegurado en Onda Cero que aún no han recibido ninguna notificación oficial sobre la decisión negativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el proyecto de minería de tierras raras, aunque ha dicho no les sorprende porque tanto el presidente autonómico, Emiliano García-Page, como el consejero del ramo, Francisco Martínez Arroyo, "ya habían anunciado este desenlace en repetidas ocasiones antes de que la empresa presentara la información reglamentaria".