El Consejo de Gobierno podría aprobar este jueves el proyecto de presupuestos para 2018

Aunque el borrador aún no está cerrado, Díaz Tezanos ha señalado a preguntas de la prensa que la intención del bipartito PRC-PSOE es modificar el Impuesto de Patrimonio "para que paguen más quienes más tienen", al tiempo que se mantiene en igual el IRPF y "habrá pequeñas reducciones" el de Sucesiones y Donaciones.

Se trata, ha señalado, de "una reforma fiscal con cambios impositivos que van en la línea de lo que defiende el Gobierno de pedir un mayor esfuerzo a aquellos que más tienen" y para ello se harán "unos pequeños retoques impositivos".

Esa propuesta fiscal aún no está cerrada ni aprobada por el Consejo de Gobierno por lo que Díaz Tezanos no ha podido adelantar su repercusión en los ingresos. "Estamos aún con los últimos borradores por lo que eso todavía no está cerrado", ha dicho al respecto.

Preguntada por si el Ejecutivo está dispuesto a sacar adelante las cuentas con el apoyo del "diputado tránsfuga", Juan Ramón Carrancio (exrepresentante de Ciudadanos), Díaz Tezanos ha dicho que "en la hoja de ruta del Gobierno está primero aprobar los presupuestos próximamente en el Consejo de Gobierno y llevarlos al Parlamento para allí iniciar negociaciones con todos los grupos".

"Esa es la voluntad que tenemos, tal y como hemos hecho otros años, y yo ya he manifestado que espero que los presupuestos del Gobierno de Cantabria sean apoyados por más de un grupo parlamentario, además de los que apoyan al Gobierno (PRC y PSOE)", ha añadido la vicepresidenta.

Insistida en que, si no obtienen el apoyo de otros grupos, el Gobierno podría optar por sacar adelante los presupuestos con el único apoyo de Carrancio, Díaz Tezanos no ha contestado directamente y ha considerado que "lo primero que hay que hacer es conocer esos presupuestos" y esperar las manifestaciones de los grupos parlamentarios sobre los mismos.

"Pero el Gobierno desde luego que está abierto a hablar con todos los grupos del Parlamento y a hablar absolutamente con todo el mundo que es lo que hemos hechos en anteriores años", ha dicho, al tiempo que ha reiterado que "espera y desea", porque cree que "es posible", que las cuentas obtengan el apoyo no sólo de PRC y PSOE sino también de "otras fuerzas" porque "van a ser unos presupuestos buenos para Cantabria y los que necesita en este momento la comunidad".