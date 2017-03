José Manuel Igual en Onda Cero Cantabria: "Me voy de la política regional, me voy feliz gane quien gane"

En 'Aquí en la Onda Cantabria'

El diputado del Partido Popular de Cantabria José Manuel Igual explica que esta legislatura es la última que vivirá en el Parlamento de Cantabria. "Me voy de la política regional, me voy feliz gane quien gane" ha explicado el alcalde de Arnuero en la 'Tertulia de Diputados' emitida este pasado martes en el programa 'Aquí en la Onda Cantabria'. Igual reitera que no ocupará ningún puesto en el nuevo Comité Regional ni irá en listas al Parlamento. Además, explica que "Fernando Martínez Maíllo podría haber trabajado más" para conseguir una lista de integración en el PP de Cantabria