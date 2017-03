Los trabajadores de ambulancias de urgencias del SAMU harán huelga el 10 de abril si no llegan a conciliación el 6

Los trabajadores de las ambulancias del servicio de urgencias y emergencias del SAMU 061 en Mallorca convocarán una huelga para el próximo 10 de abril si no llegan a conciliación cuatro días antes, el 6 de abril, en la cita prevista en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

A este acto previo de conciliación están citados además de los trabajadores las empresas de la subcontrata pública y el Servicio de Salud del Govern (IbSalut).

Según ha explicado el presidente del Sindicato Nacional de Ambulancias FS-TES y del comité de empresa, Rubén Uroz, la empresa se ha negado a cumplir con el convenio colectivo desde 2015 -ni con el laudo favorable a los trabajadores- e incluso habría comunicado a los trabajadores que no está garantizado el pago de sus nóminas.

Además, aseguran que no saben qué pasará con 250 trabajadores de Mallorca a partir de junio, cuando termina el contrato público, pese a las llamadas a la "tranquilidad" de la consellera de Salud, Patricia Gómez.

De hecho, Uroz contradice a Gómez y niega que la administración haya hablado con la representación de los trabajadores -que él mismo lidera- además de reprochar a la consellera que dijera en el pleno que aún queda tiempo hasta que finalice el contrato: "Si fuera su propio trabajo no le parecería tanto tiempo", ha protestado el presidente del comité de empresa.

Según ha explicado, dada la naturaleza sensible de los servicios que prestan, los trabajadores han intentado movilizarse "por la vía lenta" y "judicializarlo" pero aún así la empresa "no ha cumplido". Uroz ha añadido que la empresa reunió a las trabajadores el pasado 22 de marzo para comunicarles que no sólo no abonarían los incrementos ganados en el laudo sino que "tampoco sabían si pagarán la nómina ya que la administración está pagando entre 60 y 90 días tarde".

"En junio no se sabe qué va a pasar con los trabajadores, si van a prorrogar el contrato, van a ser subrogados" -al ente empresarial creado por el Govern- "o si van a ir al paro", ha censurado el presidente de FS-TES que ha lamentado "que se hable del material pero ni una sola persona de la Administración garantice que el personal va a ser subrogado con todas las condiciones y derechos".

"No puede ser que primero vayan los vehículos y después el personal", ha criticado Uroz.

Por otra parte, Menorca e Ibiza no se han sumado a la huelga "pero sí a las concentraciones". En Mallorca hay 250 trabajadores afectados, y con los del resto de Islas suman 350.