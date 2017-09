Seijas señala una "trama" para deshacerse de los críticos de Podemos a nivel estatal

La ex diputada de Podemos, Montserrat Seijas, ha manifestado este miércoles que su expulsión forma parte de "una trama" dirigida por el partido a nivel estatal para deshacerse de los críticos con la formación.

Seijas ha comparecido ante los medios de comunicación, junto a representantes de nueve comunidades autónomas de la corriente Podemos Unidos 15 M, después de la celebración de un juicio en el que pedía que el partido anulase el expediente sancionador interpuesto que provocó su expulsión de la formación y del grupo parlamentario.

Así, Seijas ha dicho que hay que esperar a lo que diga la jueza -la Fiscalía ha desestimado su demanda- y ha avanzado que si va en contra, llegará "a la Audiencia, al Constitucional y hasta a Europa".

Respecto al juicio, ha lamentado haberse sentido "como la acusada" y ha criticado el "interrogatorio de la parte demandada" ya que ha sido "vejatorio" y ha incurrido "en insultos, mentiras y manipulaciones".

"Me ha sorprendido que a los 13 consejeros ciudadanos que votamos en contra de lo que votó el secretario general nos consideren un grupo organizado, un grupo de presión, un bloque", ha censurado Seijas para después asegurar que de esta manera "se ha visualizado que en Podemos no se puede ejercer la libertad de expresión y no se soporta nada que sea critico con la cúpula de turno".

Según ha dicho, "todo venía dirigido por Estatal" y formaba "parte de una estrategia para quitarse a los críticos de encima".

Además, considera que su expulsión está relacionada con "la estrategia estatal para preparar la entrada en el Gobierno con Podemos" ya que la formación en Baleares "es interesante para la imagen que se quiere dar del partido, la imagen de que se puede gobernar".

Respecto a sus acompañantes, ha explicado que todos son críticos con la formación, que algunos siguen en él y que otros están expulsados o expedientados y forman parte de la Red de Solidaridad 'Podemos Unidos 15 M'. "Confirman que lo aquí ha ocurrido se produce con el mismo 'modus operandi' en todos los territorios", ha explicado.