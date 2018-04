Rajoy felicita a Marcus Cooper Walz por su oro en un "debut olímpico ejemplar"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha felicitado al piragüista Marcus Cooper Walz por la medalla de oro en los Juegos de Río en K-1 1.000 metros por su, según él, "debut olímpico ejemplar" y que ha significado la cuarta medalla de oro para la delegación española en la cita.

"Estimado Marcus, quiero transmitirte mi más sincera enhorabuena por la medalla de oro que has conseguido hoy en los Juegos de Río, con la que has firmado un debuto límpico ejemplar tras una gran remontada. Habías anunciado que salías a la final con el objetivo de hacer la carrera de tu vida y lo has logrado", dice el telegrama remitido al deportista afincado en Palma de Mallorca, de padre inglés y madre alemana.

Mariano Rajoy se declaró "convencido" de que con su capacidad Marcus Cooper Walz logrará buenos resultados en el futuro. "Con tu perseverancia y tu afán de superación seguirás mejorando marcas y sumando títulos a tu palmarés y al piragüismo español. ¡Enhorabuena, campeón!", concluyó el Jefe del Ejecutivo.