La Policía solicita al Govern información de los contratos con Garau

La Policía Nacional ha acudido esta mañana a dependencias del Govern a solicitar información sobre los contratos de varios departamentos dirigidos por MÉS con el exjefe de campaña del partido Jaume Garau.



Según han confirmado fuentes del ejecutivo, varios agentes han recabado datos sobre esos contratos en la sede de la Vicepresidencia del Govern y en la de la Conselleria de Transparencia, Cultura y Deportes.



Sin embargo, tanto desde la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca como desde el área de Urbanismo de Cort, que también suscribieron contratos con empresas de Garau, han precisado que en sus dependencias no ha habido ningún requerimiento por el momento.



El pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre los contratos sin concurso adjudicados por diversos departamentos dirigidos por MÉS para determinar si pueden ser constitutivos de delitos.



Ese mismo día dimitió como consellera de Transparencia, Cultura y Deportes Ruth Mateu, lo que ocasionó la salida del Govern de MÉS per Menorca por considerar que se la había usado como cabeza de turco.



Ese departamento permanece vacante y los socios del Govern, en la actualidad conformado solo por el PSIB y MÉS per Menorca, analizan si sustituyen a Mateu o abordan una reestructuración del ejecutivo de mayor alcance.