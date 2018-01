Patricia Gómez llama a la población a vacunarse contra la gripe

La gripe en Baleares se encuentra en fase epidémica con 80 casos por cada 100.000 habitanes, según los datos que maneja la conselleria balear de Salud a 9 de enero. Así lo ha confirmado este martes en Onda Cero Mallorca la titular del departamento, Patricia Gómez, en una entrevista concedida al programa "Mallorca en la Onda" que dirige Elka Dimitrova.

"Todavía disponemos de dosis de vacunas contra la gripe, aunque la campaña de vacunación terminó el 15 de diciembre." Patricia Gómez ha invitado a la sociedad balear a vacunarse, especialmente a los colectivos de riesgo, y "ante cualquier duda", ha dicho la consellera, hay que "llamar al 061-Salud Responde" para no saturar los servicios de urgencias.

Gómez se muestra esperanzada, ya que no cree que en Baleares lleguemos a tener una pandemia. "Normalmente no llegamos a cifras de pandemia en Baleares," ha explicado la consellera de Salud en Onda Cero. Para Gómez, el Ib-Salut ha reaccionado adecuadamente con un plan de contingencia que prevé más de 70 camas complementarias "ya abiertas" y más de 90 profesionales "ya contratados" en los hospitales públicos. "No nos ha pillado por sorpresa (el adelanto de la gripe)," ha aseverado Gómez. Además, la consellera de Salud confía en los convenios "que tenemos con las clínicas privadas".

LEY BALEAR DE ADICCIONES

El Govern balear no quiere que se fume en presencia de menores. La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha avanzado en Onda Cero que "para el 2019 tendrá que entrar en vigor" la ley que prohibirá fumar en los vehículos en presencia de menores. "Aún tenemos que empezar con la tramitación jurídica (de la ley), pero se prevé que las personas no puedan fumar en los vehículos cuando llevan niños y se establece medidas más duras en las terrazas," ha explicado Gómez.

CONTRATACIÓN IRREGULAR EN IB-SALUT

La consellera de Salud ha valorado en Onda Cero el último informe de la Sindicatura de Cuentas que ha detectado la contratación por valor de 220 millones de euros en el Ib-Salut en 2015 "sin seguir el procedimiento establecido." Según Patricia Gómez, su conselleria "ha reducido esta cantidad" desde julio de 2015, pero aún es necesario "acudir a procedimientos rápidos", los mismos que la Sindicatura considera "irregulares", para adquirir de forma "más rápida", según ha justificado la consellera, la compra "urgente" de medicamentos o material sanitario.