MÉS y Podemos reclaman recuperar el límite de gasto de la hucha de las pensiones y la jubilación a los 65 años

Los diputados de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar y Josep Ferrà, durante la rueda de prensa de este lunes. / @MESperMallorca

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Podemos han presentado este jueves una proposición no de ley (PNL) por vía de urgencia en la que piden al Gobierno de España que garantice el sistema público de pensiones, para lo que proponen recuperar el límite de gasto que se puede extraer anualmente de la hucha de las pensiones, suspendido en 2012, y volver a situar la edad de jubilación a los 65 años, entre otros puntos.

Así lo han anunciado los diputados autores de la iniciativa, Josep Ferrà (MÉS per Mallorca) y Carlos Saura (Podemos), en una rueda de prensa en el Parlament en la que han exigido al PP y al Gobierno estatal que "deje de mentir" y que detenga "el expolio" de la hucha de las pensiones.

Con esta iniciativa, MÉS y Podemos instan al Gobierno de España a modificar la estructura productiva del país y avanzar en una legislación laboral "que elimine la precariedad y disminuya el paro" para incrementar las cotizaciones que permitan la viabilidad del sistema de pensiones.

Para ello, proponen que vuelva a estar vigente el límite que se puede gastar cada año de la hucha de las pensiones e introducir financiación vía impuestos sobre la base de un sistema tributario progresivo, como por ejemplo un IVA social (destinar parte del IVA a las pensiones).

También se han mostrado partidarios de volver a situar la edad de jubilación ordinaria en 65 años y facilitar el acceso a los autónomos, además de "hacer posible la jubilación anticipada en buenas condiciones". Según ha explicado Saura, la proposición no se ha presentado conjuntamente con el PSIB porque no comparten la misma visión sobre la edad de jubilación.

En la propuesta también exigen "revisar con criterios de igualdad de género el listado de trabajos de naturaleza penosa" que puedan acogerse a la jubilación anticipada, como por ejemplo camareras de piso, ha incidido el diputado de Podemos.

Finalmente, reivindican mecanismos para compensar que Baleares tenga las pensiones más bajas del Estado, revalorizando las pensiones no contributivas y las más bajas; y suprimir el índice de revalorización de las pensiones de forma que se vincule al índice de precios al consumo (IPC), como vía para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Al respecto, Saura ha calificado el valor de las pensiones actuales de "auténtica miseria".

SAURA PROPONE A VILLALOBOS QUE HAGA UNA JORNADA DE CAMARERA DE PISOS

Saura ha criticado que el sistema público de pensiones "haya quedado en entredicho por parte del PP y del Gobierno central" y les ha recordado que la Constitución Española establece la obligación de garantizar pensiones adecuadas para la tercera EDAD.

"La semana pasada escuchamos a Celia Villalobos diciendo que la solución del problema de las pensiones era que los jóvenes tenían que ahorrar 2 euros al mes", ha subrayado Saura, que ha indicado que si asumiera ese reto ahorraría algo más de 1.000 euros cuando tenga 80 años.

Saura considera que la diputada del PP y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo está "jugando con fuego" al decir que el sistema no funciona, y le ha propuesto "que haga una jornada laboral de camarera de pisos" en Baleares.

Para el diputado, "romper un pacto social intergeneracional bien aceptado en la sociedad es parte de una agenda neoliberal" y "los que no quieren que funcione" el sistema de pensiones "son los que hacen todo lo posible para dar la impresión de que no funciona".

En esta línea, ha acusado al Gobierno de "vaciar la hucha de las pensiones" y ha apuntado que Podemos presentará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para hacer que las pensiones "sean viables".

Para Saura, la solución pasaría por "cambiar la estructura productiva", poner en marcha nuevas figuras impositivas y aumentar el salario mínimo para que las cotizaciones suban, entre otras propuestas. Finalmente, el diputado ha recordado que las personas mayores que se jubilan ahora en algunos casos comenzaron a trabajar a los 13 o 14 años, en ocasiones sin poder cotizar.

"EXPOLIO" A LA HUCHA DE LAS PENSIONES

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha insistido en que no sólo instan al Gobierno a "rectificar" sino que también quieren denunciar "un expolio a la hucha de las pensiones".

Según Ferrà, "se ha utilizado esta hucha para pagar otras cosas que no tienen nada que ver ni con los trabajadores ni los pensionistas" y la situación es "ya alarmante" y "dramática" para los pensionistas de Baleares.

Asimismo, Ferrà se ha referido a los datos de la Encuesta de Población Activa publicados este jueves, señalando que "no se entiende que conociendo estos datos el PP lance mensajes" culpando a la crisis o el incremento del paro del empeoramiento del sistema de pensiones. Con todo, ha matizado que si bien los datos de la EPA son "buenos" es necesario "ver la letra pequeña".