MÉS per Menorca sale del Govern tras la dimisión de la consellera Ruth Mateu

MÉS per Menorca ha decidido la tarde de este viernes salir del Govern balear tras la dimisión esta mañana de la consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, por la polémica de los contratos del Govern al exjefe de campaña de Més per Mallorca, Jaume Garau.

El coordinador de la coalición, Miquel Àngel Maria, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la decisión se ha tomado por las "continuas deslealtades" del Govern hacia MÉS per Menorca.

"Lo de hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso", ha indicado Maria, quien ha subrayado que la formación menorquinista se ha sentido "menospreciada" por el Ejecutivo autonómico.

"Nos han tratado como si fuéramos el eslabón débil cuando nosotros siempre hemos sido leales al Govern, incluso en decisiones que nos costaba compartir como, por ejemplo, el cambio de presidente del Parlament", ha asegurado.

El coordinador de Més per Menorca ha lamentado que hoy mismo se les ha comunicado que "o dimitía la consellera Mateu o la cesaban, sin darnos opción a reunirnos como formación política para abordar la cuestión".

"Tampoco se ha convocado una reunión urgente entre los diferentes socios del gobierno para analizar y tomar una decisión conjunta", ha añadido.

Maria ha remarcado que MÉS per Menorca ha asumido las consecuencias de una crisis "que no hemos provocado ni de la cual somos responsables". "Esta crisis solo afecta a MÉS per Mallorca", ha manifestado.

"No queremos formar parte de un Govern que no confía en nosotros, que no nos trata de igual a igual y que no responde a nuestra lealtad con una consideración mínima", ha dicho.

El coordinador de la coalición ha apuntado que "no tenemos ningún problema en asumir todas las responsabilidades que hagan falta, pero avalamos la honorabilidad y la honestidad de la consellera y de todos los cargos de su equipo.

"Ahora nos daremos un tiempo para ver cuál será nuestra relación a partir de ahora con el Govern", ha asegurado Maria, quien ha indicado que "puede ser que continuemos formando parte del acuerdo de gobernabilidad como Podemos, pero también podemos pasar a la oposición o jugar un rol intermedio.

"Ha sido un día frenético, no hemos tenido tiempo de analizar con calma cuales son las consecuencias de todo esto y lo que queremos es un tiempo para meditarlo bien y tomar decisiones en frío", ha concluido.