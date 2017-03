El Govern y Cort muestran su solidaridad con las víctimas de atentado Londres

El Govern balear y el Ayuntamiento de Palma han mostrado este miércoles su solidaridad con las víctimas del atentado de Londres ocurrido esta tarde.

En su twitter oficial, el ejecutivo autonómico ha colgado una foto en la que se muestra una imagen del logo del metro con la leyenda: "We are not afraid".

Por su parte, el consistorio palmesano ha emitido un comunicado de condena de este atentado y de solidaridad con las víctimas, al tiempo que muestra su pésame a las familias de las personas fallecidas.

"La corporación municipal expresa su rechazo unánime a la barbarie terrorista en todo el mundo", ha señalado el ayuntamiento.

Cuatro personas han muerto y otras veinte han resultado heridas en el atentado perpetrado hoy ante el Parlamento británico, según ha confirmado hoy un portavoz de la unidad antiterrorista de Scotland Yard.