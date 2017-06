Durán presenta 430 avales con la intención de "volver a ilusionar a la gente "decepcionada" con el PP

La 'popular' Margalida Durán ha presentado este miércoles unos 430 avales -necesitaba 75- para formalizar su candidatura para presidir el PP de Palma en lo que quiere que sea un "proyecto nuevo" que "vuelva a ilusionar a la gente que alguna vez se ha sentido decepcionada".

Tras entregar dichos avales, Durán ha señalado que tiene "mucha ilusión y ganas" porque considera que el suyo es un "proyecto muy bueno" que quiere que sea "colectivo, integrador, sin etiquetas y abierto a todo el mundo que tenga aprecio a las siglas del PP".

Además de la de Durán, hay dos candidaturas más -una de Aina Aguiló y otra de Jordi Horrach-. Los tres se presentan al próximo Congreso de la Junta Territorial de Palma que se celebrará el 21 y 22 de julio para renovar las juntas de distrito del partido en la capital balear.

Sobre esto, Durán ha dicho que no piensa si le favorecen o no. "Creo en un proyecto bueno para el PP y en la calle y los afiliados me piden unidad; la división no me gusta porque me interesa tener un partido unido y recuperar las instituciones en 2019".

"No me gustan los personalismos, pediré que confíen en mí, por supuesto, pero que confíen en este proyecto y su equipo; la intención es tener un partido ganador de cara a 2019", ha remarcado.

Según ha expresado, "es un proyecto nuevo, que parte de cero" y quiere, tal como ha puesto como ejemplo, "potenciar la figura del presidente de barrio para que los afiliados tengan siempre una persona de contacto".